Ahmet Hakan: Başkaldırılar da dostluklar gibi sınanmalıdır

AK Parti’nin eski Diyarbakır milletvekili Cuma İçten, Ahmet Kaya’nın şarkısını hatırlatırcasına… “Başkaldırıyorum ve AK Parti’den istifa ediyorum” demiş.

Sınanmamış başkaldırılar, sınanmamış dostluklar gibidir. Mesela Tayyip Erdoğan, bir telefon açsa… ‘Cuma’ dese, ‘Gel’ dese, “Yine beraber çalışalım” dese, “Seni etkili ve yetkili bir abi yapalım” dese… Cuma İçten’in başkaldırıdan vazgeçip vazgeçmeyeceğinin garantisi yok.

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İşte tam da bu yüzden… Başkaldırıların da dostluklar gibi sınanmaya şiddetle ihtiyacı vardır.

Ahmet Hakan’ın yazısı