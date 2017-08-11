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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ahmet Hakan: Aykırı tek bir yazıyla işten atılma dönemi sona erecek… 

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Bu iktidar gider de yeni bir iktidar  gelirse…

– BU iktidarın yorulmuş tetikçileri sahneyi hızlıca terk ederlerken… Doğan boşluğu yeni iktidarın dinlenmiş tetikçileri doldurmaya başlayacak.

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– Şimdilik sadece kendi gazetelerinden yazar kovdurabilenler, artık bütün gazetelerden yazar kovduracak güce erişmiş olacak.

– Bugünkü iktidarın yancılarının biraz kaba biçimde yaptıklarını, yeni iktidarın yancıları belki biraz daha incelikli yapacaklar.

– Kininin ve nefretinin davacısı dindar gençlik hedefinin yerini, kininin ve nefretinin davacısı laik bir gençlik hedefi alacak.

– Aykırı tek bir yazıyla işten atılma dönemi sona erecek… Aykırı iki yazıyla işten atılma dönemi başlayacak.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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