Ahmet Hakan: ‘Ayıp’ kelimesi, bu zihniyet için herhangi bir anlam ifade eder mi

Adam karısını öldürmek için bomba düzeneği kurmuş.

Aloo!

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Bomba diyorum. Düzenek diyorum.

Çekip vuruyorlardı. Bıçaklıyordu. Öldüresiye dövüyorlardı.

Şimdi de bombayı devreye sokmaya başladılar.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duruma karşı feveran ediyor:

“Kendinize gelin yahu” diyor. “Böyle bir ayıp olur mu?” diyor. “Neyi tatmin ediyorsun?” diyor.

İşi bombalamaya kadar vardıran bir zihniyeti etkiler mi bu sözler?

Devreye bomba düzenekleri bile girmişken…

‘Ayıp‘ kelimesi, bu zihniyet için herhangi bir anlam ifade eder mi?

Ahmet Hakan’ın yazısı