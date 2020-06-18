Ahmet Hakan: Ayasofya ile Z kuşağının oyunu alamazsınız

Derinlemesine bakamıyorlar… Gördükleri her ekranı parmaklarıyla büyütmeye ya da küçültmeye çalışıyorlar… Hakikat yerine yansımalara odaklanıyorlar… Pek soru sormuyorlar… Sofra toplamıyorlar ama iyi yemek yapma girişimlerine çok erken başlıyorlar. Kişisel özgürlüklerine bütün kuşaklardan daha fazla düşkünler…

Dolayısıyla…

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Ayasofya ile bunların oylarını alamazsınız.

Dünyayı gezmeye çok erken yaşta merak sarıyorlar… Irklar arası arkadaşlıklara fazlasıyla teşneler… Teknolojik girişimcilik bunlar için leblebi çekirdek gibi… Dünyanın her tarafındaki z kuşağındakilerle duygudaşlar… Kafalarında ve kalplerinde sınır yok… Küreselci falan değiller ama küreseller…

Dolayısıyla…

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Yerel ve içe kapalı bir söylemle bunların oyunu alamazsınız.

Ahmet Hakan’ın yazısı