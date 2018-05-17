Ahmet Hakan, Atay’a gözaltıyı yorumladı: ‘Seni tetikçi durumuna düşürdük’ mesajı

Yazısıyla oyuncu Barış Atay’ın gözaltına alınmasına yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, polisin bu operasyonla kendisine, “Bak işte bir gözaltıyla hem kutuplaştırmayı daha da derinleştirdik, hem de seni ‘tetikçi’ durumuna düşürdük!” diye mesaj verdiğini öne sürdü.

Atay 13 Mayıs’ta attığı tweet’te,“Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz’ falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!” demişti.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise yazısında Atay’ı eleştirirken, “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz!” diye yazmıştı. Yazının çıkmasıyla birlikte Ahmet Hakan’a oyuncuyu ‘hedef gösterdiği’ yönünde tepkiler gelirken polis dün sabah Atay’ı gözaltına almıştı.

Hakkında halkı kin ve nefrete tahrik etmekten soruşturma açıldığı öğrenilen Barış Atay gece serbest bırakıldı.

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Ahmet Hakan ise gözaltıyı bugün çıkan yazısında yorumladı.

‘Mesaj kutuplaştırmanın aracı olmuştu’

Atay’ın mesajlarının AKP cenahında elden ele dolaştırılarak safların sıklaştırılması için kullanıldığını belirten Hakan, “Barış Atay’ın sorumsuzca attığı bu ‘dangalak tweet’, resmen yeni bir kutuplaştırmanın aracı haline gelmiş, getirilmişti” dedi.

Kutuplaştırma oyununu bozmak görevi Meral Akşener ve Muharrem İnce’de olduğu için kendilerine seslenen bir yazı kaleme aldığını belirten Hürriyet yazarı şöyle devam etti:

“Benim çağrım Muharrem İnce’yeydi, Meral Akşener’eydi. Ama cevap polisten geldi. ‘Şak‘ diye gözaltına aldılar adamı. Sanırım bana şöyle bir mesaj veriyorlar bu gözaltıyla:

– Yok öyle yağma Ahmet Hakan! Kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı biz de en az Barış Atay kadar severiz.

– Bu oyunu bozamazsın Ahmet Hakan! Bak işte bir gözaltıyla hem kutuplaştırmayı daha da derinleştirdik, hem de seni ‘tetikçi‘ durumuna düşürdük!

– Bırak bu normalleştirme çabalarını falan Ahmet Hakan… Sırtını bir yere daya… Ya bizden ol ya da onlardan… Yok öyle arada kalmak falan!”

Hakan, Atay’ın çok sert eleştirileri hak ettiğini, ancak bu yaklaşımın suç olamayacağını belirterek, “Savcı bey, polis bey… Aradan çıkın. Ve Barış Atay’ı derhal serbest bırakın” çağrısında bulundu.