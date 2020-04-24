Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Atatürk’e ‘ajan majan’ diyerek hakaret ediyor

Atatürk’le kafayı bozmuş tipin teki…

Hâkimiyet hakkının millete verilişinin yüzüncü yıldönümünde sosyal medyadan yazdığı mesajlarda…

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Atatürk’e ‘ajan majan’ diyerek hakaret ediyor.

Ve işin daha fenası…

Bu yazdığıyla AK Parti’ye destek veren çok küçük bir kesimi etkileyebiliyor.

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Yapmayın beyler! Etmeyin efendiler!

Bir ‘ilgi budalası’nın peşine takılıp da…

Hâkimiyeti millete teslim eden, ‘milli irade’ diye bir kavramın bayraklaştırılmasına vesile olan, son sözün millet tarafından söylenmesi sürecini başlatan Atatürk gibi bir lidere saygısızlık etmekten derhal vazgeçin!

Ahmet Hakan’ın yazısı

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