Ahmet Hakan: Arınç’ın lüzumsuzluğu yüzünden reform yolundan dönülmesin

Erdoğan, dünkü açıklamalarıyla Bülent Arınç’la yolunu resmen ve alenen ayırmış oldu.

İsim vermedi ama sözleri adrese teslimdi.

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Bakalım Arınç, kendisiyle yolların resmen ve alenen ayrıldığını kabullenip gereğini yapacak mı?

Yoksa hiçbir şey olmamış gibi mi yapacak?

Benim açımdan ise durum şu:

Bülent Arınç falan umurumda bile değil. Beni ilgilendiren tek bir husus var.

Bülent Arınç’ın lüzumsuzluğu yüzünden içine girilmek istenen reform yolundan dönülmesin istiyorum ben.

O yolda kararlılıkla adımlar atılmasını bekliyorum.

Ahmet Hakan’ın yazısı