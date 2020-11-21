Ahmet Hakan: Arınç’ın Kavala’yla, savcılarla ilgili söylediklerinin tümünün altına imza atıyorum

Bülent Arınç…
Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
Ama durumun böyle olması…
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez. Doğruları Bülent Arınç da söylese doğrudur.
İşte bu nedenle…
Bülent Arınç’ın…
Hukukla, reformla, yargıyla, tutuklamalarla, özgürlükçülükle, Osman Kavala’yla, savcılarla, hâkimlerle ilgili söylediklerinin tümünün altına imza atıyorum.