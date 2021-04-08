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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan, ‘amirallerin yakınları’ haberi için özür diledi

Hürriyet gazetesinin yayın yönetmeni Ahmet Hakan, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili bir haber nedeniyle özür diledi.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

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Hürriyet’in internet sitesinde ‘Bildiriyi imzalayan emekli amirallerin dördü CHP üyesi çıktı’ başlıklı bir haber yayınlanmıştı. Haberde, konuyla ilgileri bulunmamasına rağmen, amirallerin eşleri dahil yakınlarının isimlerine yer verilmiş, ardından bu liste silinmişti.

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, “İçtenlikle bir gayretimiz var Hürriyet’te” ifadesini kullandı.

Hakan, herkesin hakkına hukukuna saygı göstermeye çabaladıklarını, sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalıştıklarını, yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak durduklarını ifade etti.

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‘Yol kazası’ dedi, özür diledi

“Yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor” diyen Hakan, bahsi geçen haberin sadece kendi sitelerinde çıktığını, kısa süre yayında kaldığını kaydetti.

Ahmet Hakan şunları yazdı: “İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber. Fark eder etmez derhal yayından çektik. Fakat sonuçta kısa bir süreliğine de olsa yayında kalmış oldu. Buradan açıkça ilan ediyorum: Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hatayla yüzleşmek, yanlışa yanlış demek, özür dilemekten kaçınmamak… Tüm bunların erdeminin farkındayız. Bu haberin mağdur ettiği herkesten ve okurlarımızdan özür diliyoruz.”

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