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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ahmet Hakan: Almanya, referandum öncesi evet kanadına ‘al da at’ der gibi öyle bir pas verdi ki…

 

Almanya, referandum öncesi evet kanadına ‘al da at’ der gibi öyle bir pas verdi ki…

Pası alan evetçiler, golleri yağdırmaya başladı.

Fakat o da ne!

Bütün hayırcılar, aniden ayağa kalkıp…

– “Bu yaptığın yanlış Almanya” demesin mi?

– “Nerede kaldı senin özgürlükçülüğün Almanya” demesin mi?

– “Bekir Bozdağ’a yaptığın hakaret Türkiye’ye yapılmıştır Almanya” demesin mi?

– “Hani demokrasi Almanya? Hani ifade özgürlüğü Almanya?” demesin mi?

Hatta ve hatta…

Deniz Baykal, milli ve yerli duruşun en âlâsını sergileyip…

“Madem iki bakanımızın konuşmasına izin vermiyorsun, o halde ben de sana gelmiyorum Almanya” diye rest çekmesin mi?

Ve gol atma hususunda…

Evetçiler ile hayırcılar mis gibi ortaklaşmasın mı?

Ahmet Hakan’ın yazısı

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