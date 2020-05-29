Ahmet Hakan: Ali Babacan’da gram özeleştiri yok

Sevgili arkadaşım Cüneyt Özdemir, YouTube’da harika bir Ali Babacan söyleşisine imza attı.

Baştan sona ilgiyle izledim bu söyleşiyi…

Reklam

Cüneyt, o söyleşide ısrarla bir soru sordu Ali Babacan’a…

Şu yönde bir soru:

Ali Bey!

Reklam

Siz ki AK Parti hükümetlerinin tüm dönemlerinde en önemli görevlerde bulundunuz. Ekonominin patronu oldunuz. Dışişleri Bakanlığı yaptınız.

Bugün AK Parti ile ilgili eleştirdiğiniz ne varsa… Sonuçta siz de onun bir parçasıydınız.

O süreçte sesinizin soluğunuzun çıktığını hiç duymadık.

Ne iş?

Bu yönde gelen tüm sorulara Ali Babacan, hep aynı cevabı verdi:

Hık mık… Kem küm… Hık mık… Kem küm…

“Deliler gibi pişmanım” demek yok. “Ürktüm kardeşim ürktüm” demek yok. “Cesaretim yoktu aşka” demek yok. “Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan” demek yok. “Yanıldık, Allah affetsin” demek yok. “Koltuk tatlı geldi Cüneyt Bey” demek yok.

Velhasıl…

Gram özeleştiri yok.

Ahmet Hakan’ın yazısı