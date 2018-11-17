Ahmet Hakan: Akşener ve Kılıçdaroğlu altı maddede anlaştı

Başı sonu tam belli olmasa ve detaylara girilmese de… İki lider prensipte şu altı maddede anlaşıp uzlaşmış durumda:

– BİR: Yerel seçimde ittifakın yöntemine anketlerde çıkan sonuçlara göre varılacak. CHP’nin anketleri hazır… İYİ Parti’nin anketleri de dört-beş gün içinde çıkacak.

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– İKİ: İki partiden ikişer ya da üçer kişilik bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon anketleri masaya yatıracak.

– ÜÇ: “Hangi partinin hangi şehirde şansı daha yüksek” sorusuna işte bu komisyon cevap arayacak.

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– DÖRT: İttifak için üzerinde yoğun biçimde çalışılacak şehirler Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Aydın olacak.

– BEŞ: Komisyon toplantılarının ardından uzlaşılan ve uzlaşılmayan konular Akşener ve Kılıçdaroğlu’na sunulacak.

– ALTI: En sonunda iki lider, hangi il ya da ilçede hangi partinin adayıyla seçime girileceğine karar verecek.

Ahmet Hakan’ın yazısı