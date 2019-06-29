Ahmet Hakan: AK Parti, eski CHP ile kolaylıkla baş edebiliyordu

Camiye gidiyorlar, dua ediyorlar, Yasin okuyorlar, başörtüsünü mesele etmiyorlar, yaşam tarzından başka şeylere odaklanıyorlar, fakirliği bir numaralı sorun haline getiriyorlar, israfı bir numaralı gündem yapıyorlar, imam hatiplilerle buluşuyorlar, oy alamadıkları ilçelerden çıkmıyorlar, şaşırtıcı ittifaklar kuruyorlar, Kürtlerle ilgili kendi açılımlarını yapıyorlar falan…

AK Parti, eski CHP ile kolaylıkla baş edebiliyordu. Üç beş cümleyle darmadağın edebiliyorlardı eski CHP’yi.

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Ama artık o üç beş cümle, hiç mi hiç işe yaramıyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı