Ahmet Hakan: Ahaliyi keriz yerine koyarak dolandır ama sakın düşünme, aykırılık yapma

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) incelemesi sonucu görevine iade edilen yargı üyeleriyle ilgili yapılan incelemede, kırılan ya da paylaşılan ADSL şifreleriyle ‘ByLock’ kullanıcılarının yargı üyelerine ait sistemlere giriş yaptıkları belirtildi.