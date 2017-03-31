Ahmet Hakan: Ahaliyi keriz yerine koyarak dolandır ama sakın düşünme, aykırılık yapma

Cübbeli’ye okutup üflettiği rezidanslar aracılığıyla ahaliyi dolandırdı…
O kadar dolandırdı ki…
“Fadılzedeler” diye bir topluluk bile oluştu.
Bir itiyat haline getirdiği dolandırıcılıktan tutukluydu.
Ama bıraktılar.
Ama tahliye ettiler.
O da sırıtarak ilk demecini verdi: “Doğu’yu kalkındırmak gerekir.”
Kadri Gürsel’in tutuklu yargılandığı…
Jet Fadıl’ın ise tutuksuz yargılandığı…
Bir Türkiye fotoğrafının gençlerimize verdiği mesajlar şunlardır:
Ahaliyi keriz yerine koyarak dolandır ama sakın düşünme, konuşma, yazma, çizme, aykırılık yapma.