Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Ahmet Hakan: Ahaliyi keriz yerine koyarak dolandır ama sakın düşünme, aykırılık yapma

Cübbeli’ye okutup üflettiği rezidanslar aracılığıyla ahaliyi dolandırdı…

O kadar dolandırdı ki…

“Fadılzedeler” diye bir topluluk bile oluştu.

Bir itiyat haline getirdiği dolandırıcılıktan tutukluydu.

Ama bıraktılar.

Ama tahliye ettiler.

O da sırıtarak ilk demecini verdi: “Doğu’yu kalkındırmak gerekir.”

Kadri Gürsel’in tutuklu yargılandığı…

Jet Fadıl’ın ise tutuksuz yargılandığı…

Bir Türkiye fotoğrafının gençlerimize verdiği mesajlar şunlardır:

Ahaliyi keriz yerine koyarak dolandır ama sakın düşünme, konuşma, yazma, çizme, aykırılık yapma.

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...