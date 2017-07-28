Ahmet Hakan: Adalet gerçekleşsin ve Cumhuriyetçiler tahliye edilsin

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

KADRİ GÜRSEL

Her cümlesiyle çürüttü iddianamenin sol ve sağ yanını… En saçma suçlamaya bile kemal-i ciddiyetle ve müthiş bir sistematikle yanıt verdi.

Reklam

AKIN ATALAY

İddianamedeki fantastik unsurları deşifre etti… İddianameyi “hukuk cinayeti” olarak niteledi… Her iddianın en ince ayrıntısına kadar daldı.

MUSA KART

Mizah yaptı… Yetmedi, kara mizah yaptı… “Ülkenin Tüm Çocukları” adlı bir örgüte üye olduğunu haykırdı… Anti-FETÖ karikatürlerini masaya vurdu da vurdu.

MURAT SABUNCU

Davanın tanıklarını paramparça etti… Gazetesinin manşetlerini ve haberlerini savundu… İddiaları perişan etti…

TURHAN GÜNAY

Haberlerini yaptığı kitaplar kadar ağırbaşlı, yönettiği kitap eki kadar soğukkanlı ve kitaplarla dost bir dervişe yakışacak kadar hasbiydi…

BÜLENT UTKU

“FETÖ’cünün teki tarafından telefonla aranmak” konulu bir mantık dersi verdi… “Yaşamım boyunca darbecilerle mücadele ettim” diyerek meydan okudu…

GÜRAY ÖZ

“İletişim kurduğum iddia edilen kişi bir pidecidir. Ben pide ısmarladığım kişinin hakkında soruşturma olduğunu nereden bileyim” diyerek işi bitirdi.

HAKAN KARA

“Ne benim ne ailemin boğazından FETÖ’nün tek kuruşu geçti… Hiçbir Cumhuriyetçi Pensilvanya uçaklarına binmedi” diyerek noktayı koydu.

AHMET ŞIK

Savunma yapmadı, itham etti… Sartre’ın Nobel’i ret konuşmasının bile üstüne çıktı… Sanki “Minnet eylemem” türküsünü çığırır gibiydi…

Gereği düşünülsün. Gereği yapılsın. Hak yerini bulsun. Adalet gerçekleşsin.

Ve Cumhuriyetçiler tahliye edilsin.

Ahmet Hakan’ın yazısı