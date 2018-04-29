Ahmet Hakan: Abdullah Gül hikâyesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız

Eğer bir siyasetçi… Aynı anda…

– Hem CHP’lilerin hışmını çekmeyi…

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– Hem Akşenerciler tarafından topa tutulmayı…

– Hem Erdoğan’la arayı açmayı…

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– Hem AK Parti kurmaylarından bir araba laf işitmeyi…

– Hem FETÖ’cülerin kumpaslarına maruz kalmayı…

– Hem de kendisinden umut besleyenlerin hayallerini kırmayı…

Başarmışsa…

Siyasetten hiç ama hiç çakmadığını kanıtlamış olur.

Aynı siyasetçi…

Bütün bunlara…

Kafayı bile çıkarmaya cesaret edememişken maruz kalmışsa…

O siyasetçinin…

“Siyasi mevta” olması kaçınılmaz hale gelir.

Yani demem o ki…

Abdullah Gül hikâyesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Kısacası…

Yaşanmadan bitti…

Üstelik azıcık da saygısızca!

Ahmet Hakan’ın yazısı