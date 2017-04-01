Ahmet Hakan: Abdullah Gül ‘evet’ mi verecek, ‘hayır’ mı verecek?

ABDULLAH Gül’ün başkanlık sistemiyle ilgili olarak 2015 yılında yaptığı açıklamayı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum.

Dediği şu:

“Türk tipi başkanlık sistemi olmaması gerekir. Eğer bir başkanlık sistemi olacaksa ABD’de olduğu gibi gerçekten kuvvetler ayrılığının açık, seçik, sarih bir şekilde yazıldığı, her şeyin çok iyi tarif edildiği, gelişmiş demokrasilerdeki hukukun üstünlüğüne dayalı olursa şüphesiz o da demokratik bir sistemdir.”

– Yaşasaydı Atatürk evet mi derdi, hayır mı derdi?

– Yaşasaydı Özal bu sisteme “Tamam” der miydi?

– Yaşasaydı Erbakan bu sisteme razı olur muydu?

– Yaşasaydı Demirel’in yaklaşımı ne olurdu?

– Yaşasaydı Türkeş evetçi mi, hayırcı mı olurdu?

Falan diyoruz ya…

“Yaşasaydı…” geyiğini bir tarafa bırakalım.

Bakın, işte karşımızda yaşayan biri var:

Abdullah Gül.

Açıklamasını okudunuz.

Şimdi bana söyleyin lütfen:

Abdullah Gül “evet” mi verecek, “hayır” mı verecek?

Ahmet Hakan’ın yazısı