Ahmet Hakan: 28 Şubat, FETÖ’nün daha incelikli yöntemlere başvurmasına yol açtı

28 Şubat’ta hiçbir ayrım yapmadan kim namaz kılıyorsa, kimin eşinin başı kapalıysa TSK’dan atılıyordu.

Yapılan şey ‘TSK’ya sinsice sızmaya çalışan FETÖ’yle mücadele’ değildi. Yapılan şey şuydu: TSK’da azıcık dindar kim varsa onunla mücadele!

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Kim namaz kılıyorsa, kim içki içmiyorsa… 28 Şubat, anında onun üstüne gidiyordu. Bu da sinsiliği karakter haline getirmiş FETÖ’yü başka bir yola soktu.

Ne yaptı FETÖ’cüler? Namaz kılmayı bıraktılar. Eşlerinin başlarını açtırdılar. ‘Tedbir’ adı altında içki içtiler.

Böylece FETÖ’cüler kamufle olmayı başarırken… Olan dindarlığını mertçe yaşayan, olduğundan farklı görünmeye tenezzül etmeyen askeri personele oldu.

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Kısacası 28 Şubat, FETÖ’nün önünü kesmedi, FETÖ’nün daha incelikli yöntemlere başvurmasına yol açtı.

Ahmet Hakan’ın yazısı