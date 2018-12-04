Ahmet Hakan: 17 yıllık muhalif rüyası

17 yıllık muhalif rüyasıdır bu: “AK Parti bölünecek, parçalanacak! Ve 17 yıllık AK Parti iktidarı böylece son bulmuş olacak!”

Umutsuz yaşanmıyor tabii!

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Demek ki şimdi de umutları Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan kapışmasında!

Yenmeyi denemezler! Çünkü enerji ister.

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Geçmeye yeltenmezler! Çünkü gayret ister.

Durdurmaya çabalamazlar! Çünkü dirayet ister.

Kazanmayı hedeflemezler! Çünkü çalışmak ister.

İsterler ki armut pişsin ağızlarına düşsün!

Armudun pişip de ağızlarına düşmesini beklerlerken…

Birden bire…

Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan el ele tutuşup bir üçlü olarak karşılarına çıkıverince de…

Önce apışıp kalırlar…

Ahmet Hakan’ın yazısı