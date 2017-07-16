Ahmet Hakan: 15 Temmuz’dan çıkarman gereken 8 mühim ders

DERS 1: Sırf alnı secde görüyor diye hiç kimseye “Kadrolaş koçum kadrolaş” deme.
DERS 2: Sulu zırtlak ağlayan bir vaize kanmayacak kadar uyanık ol.
DERS 3: Askeri vesayeti, içli bir vaize değil millete yaslanarak gerilet.
DERS 4: Zekeriya Öz gibi bir zalime “heykeli dikilecek adam” muamelesi çekme.
DERS 5: Söz konusu olan babanın oğlu bile olsa liyakati esas al.
DERS 6: “Cemaat devlete sızmış” dendiğinde kargalarla birlikte gülme.
DERS 7: “Ona FETÖ diyemezsin, o bir hocaefendi” diye çıkışma.
DERS 8: Pensilvanya’ya gidince kutsal bir yere gitmiş gibi başını örtme.