Ahmet Hakan: 15 Temmuz’dan çıkarman gereken 8 mühim ders

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

DERS 1: Sırf alnı secde görüyor diye hiç kimseye “Kadrolaş koçum kadrolaş” deme.

DERS 2: Sulu zırtlak ağlayan bir vaize kanmayacak kadar uyanık ol.

Reklam

DERS 3: Askeri vesayeti, içli bir vaize değil millete yaslanarak gerilet.

DERS 4: Zekeriya Öz gibi bir zalime “heykeli dikilecek adam” muamelesi çekme.

DERS 5: Söz konusu olan babanın oğlu bile olsa liyakati esas al.

DERS 6: “Cemaat devlete sızmış” dendiğinde kargalarla birlikte gülme.

DERS 7: “Ona FETÖ diyemezsin, o bir hocaefendi” diye çıkışma.

DERS 8: Pensilvanya’ya gidince kutsal bir yere gitmiş gibi başını örtme.

Ahmet Hakan’ın yazısı