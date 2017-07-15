Ahmet Hakan: 15 maddede 15 Temmuz

– MADDE 1: Tankların önüne dikilenler… Hepsi tartışmasız kahramandır.
– MADDE 2: FETÖ çetesinin alçak kalkışması, toplumsal taban bulamamıştır.
– MADDE 3: Cumhurbaşkanı Erdoğan zerre ödün vermeyerek çeteyi geriletmiştir.
– MADDE 4: Türk Silahlı Kuvvetleri, darbe girişimine destek vermemiştir.
– MADDE 5: Darbenin erkene çekilmesi, mağlubiyetin erkene çekilmesine yol açmıştır.
– MADDE 6: FETÖ’cülerin darbe yapacak cüreti bulmasında, bunları besleyip büyütenlerin vebali büyüktür.
– MADDE 7: Bu darbe girişimi, FETÖ’cülerin ölümcül bir macerasıdır. Kontrol falan yoktur.
– MADDE 8: Darbeciler, ABD’nin bir kanadı tarafından cesaretlendirilmiştir.
– MADDE 9: Bu ülkede en Erdoğan karşıtları bile FETÖ’cüler tarafından yönetilmeyi istememiştir.
– MADDE 10: Zaaf, öngörüsüzlük ve beceriksizlik… 15 Temmuz’un üç başrol oyuncusudur.
– MADDE 11: Önüne gelene FETÖ’cü suçlaması yapmak, FETÖ’cü cephenin algısal olarak genişlemesine yol açmıştır.
– MADDE 12: Alçak darbenin püskürtülmesinden daha çok demokrasi, daha çok özgürlük çıkmamıştır.
– MADDE 13: Darbenin hemen ardından ortaya çıkan milli birlik, ne yazık ki korunamamıştır.
– MADDE 14: 15 Temmuz’un bilinmeyenleri bilinir hale gelememiştir.
– MADDE 15: 15 Temmuz’da medya, tarihinin en başarılı sınavını vermiştir.