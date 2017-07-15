Ahmet Hakan: 15 maddede 15 Temmuz

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– MADDE 1: Tankların önüne dikilenler… Hepsi tartışmasız kahramandır.

– MADDE 2: FETÖ çetesinin alçak kalkışması, toplumsal taban bulamamıştır.

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– MADDE 3: Cumhurbaşkanı Erdoğan zerre ödün vermeyerek çeteyi geriletmiştir.

– MADDE 4: Türk Silahlı Kuvvetleri, darbe girişimine destek vermemiştir.

– MADDE 5: Darbenin erkene çekilmesi, mağlubiyetin erkene çekilmesine yol açmıştır.

– MADDE 6: FETÖ’cülerin darbe yapacak cüreti bulmasında, bunları besleyip büyütenlerin vebali büyüktür.

– MADDE 7: Bu darbe girişimi, FETÖ’cülerin ölümcül bir macerasıdır. Kontrol falan yoktur.

– MADDE 8: Darbeciler, ABD’nin bir kanadı tarafından cesaretlendirilmiştir.

– MADDE 9: Bu ülkede en Erdoğan karşıtları bile FETÖ’cüler tarafından yönetilmeyi istememiştir.

– MADDE 10: Zaaf, öngörüsüzlük ve beceriksizlik… 15 Temmuz’un üç başrol oyuncusudur.

– MADDE 11: Önüne gelene FETÖ’cü suçlaması yapmak, FETÖ’cü cephenin algısal olarak genişlemesine yol açmıştır.

– MADDE 12: Alçak darbenin püskürtülmesinden daha çok demokrasi, daha çok özgürlük çıkmamıştır.

– MADDE 13: Darbenin hemen ardından ortaya çıkan milli birlik, ne yazık ki korunamamıştır.

– MADDE 14: 15 Temmuz’un bilinmeyenleri bilinir hale gelememiştir.

– MADDE 15: 15 Temmuz’da medya, tarihinin en başarılı sınavını vermiştir.

Ahmet Hakan’ın yazısı