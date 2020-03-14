Ahmet Gürsoy: Virüs ‘Ekonomiyi silkeliyor’ diyebiliriz

Corona virüsü siyaseti etkiler mi? Ekonomi haberlerine bakarsan sorunun cevabını uzatmaya gerek olmadan hemen söyleyebiliriz: Evet etkiler!

Gazetelerde yer alan haber şu: “Küresel piyasalar corona virüsü endişesiyle büyük bir kriz yaşıyor. Tarihe ‘kara perşembe’ olarak geçen dün, ABD piyasaları 1987 yılından bu yana en büyük düşüşlerini yaşadı. Avrupa borsaları çift haneli düştü. Bu kez altın da güvenli liman değil. Bitcoin yüzde 20’nin üzerinde değer kaybederken, Amerikan Merkez Bankası piyasalara toplamda 1.5 trilyon dolar enjekte etti. Borsa İstanbul’da kayıp yüzde 7’nin üzerinde!”

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Bu haberden de anlaşılacağı gibi virüs, sadece dünyada değil, Türkiye’de de etkili.

“Kayıp yüzde 7’nin üzerinde” cümlesi zaten sıkıntılı olan Türk ekonomisini adeta silkeliyor diyebiliriz.

Ahmet Gürsoy’un yazısı