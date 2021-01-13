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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Ülkücünün karnı acıkmıyor mu?

Cumhur ortağının MHP’si, üniversite mezunu işsiz ülkücüleri ne ile kendi çadırında tutacak?

Ülkücünün karnı acıkmıyor mu? İşe ihtiyacı yok mu? Evlenip çoluk çocuk sahibi olmayacak mı? Hepsine ihtiyacı var ve hepsinden de faydalanması gerekiyor. Çünkü o da insan.

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Aylarca tek kelime etmeyip, tam da partiden kopuşlar başlayınca “HDP kapatılmalıdır. HDP teröristtir” söylemi ne kadar inandırıcı olacak ki geriye dönüşü durdursun? HDP kapatılsa da yerine yenisi kurulsa da bizim ülküdaşımız gene işsiz, gene çaresiz ve gene boşta. Sonuçta olan kendisine oluyor. Parası olanın tuzu kuru.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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Dini nikahlı eşini döverek öldüren adamın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

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