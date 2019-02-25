Ahmet Gürsoy: Ülkücü seçmenin dünü ve bugünü

İşin çok daha trajikomik olan tarafı nedir biliyor musunuz?MHP-CHP ittifakını yaşanmamış sayarak, “CHP Kandil’den emir alıyor” demeleri. Buna İYİ Parti’yi, Saadet Partisi’ni ilave etmeleri.

Hâlbuki çok değil; birkaç seçim önce, bu partiler, AKP’ye karşı MHP ile birlikte hareket ediyordu. İYİ Parti o günlerde MHP’nin içindeydi zaten.

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Seçmen, bir düne bakıyor bir bugüne. Mazi canlanıyor gözünde… İster istemez siyasetin kirli yüzüyle karşılaşıyor.O günlerden bugüne hayatında değişen tek şey, ekonomisinin küçüldüğü, eskisine göre gelirinin yetmediği. Ve her yıl biraz daha yaşlandığı.

Ahmet Gürsoy’un yazısı