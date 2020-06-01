Ahmet Gürsoy: Türkiye’de neden iktidara gelenler ‘artık yıprandım’ diyip çekilmiyor?

Osmanlı’dan günümüze uzanan tarihsel çizgi neden değişmiyor? Neden iktidara gelenler; “Benden bu kadar. Milletime hizmet ettim, içim rahat. Artık yıprandım. Kendimi biraz geri çekip toparladıktan sonra yeniden hizmet yarışına girerim” demiyor da, sürekli iktidar kalmanın yollarını arıyor?

Bu soruların esasta bir tek cevabı var: Gelenek, yani kültür. Devlet ve iktidar algısında değişmezlik.

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Diyeceksiniz ki değiştirdik ya.İşte demokrasimiz var.

Derim ki: O, biçimdir, yani şekildir. Asıl olan içeriktir.Ona da siyasal zihindiyoruz. İşte o değişmedi ki.

Ahmet Gürsoy’un yazısı