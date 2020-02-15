Ahmet Gürsoy: Türkiye Ortadoğu’da nasıl mutlu sona erecek?

Devrilmek ve yerine yeni bir rejim getirilmek istenen Baas Rejimi ve onun yöneticileri (Esat) duruyor. Ancak, ülkesinin bütününü kontrol edemiyor.

Suriye’yi tersyüz edip, istediğini alıp gitmek için gelen ülke ABD de orada duruyor. Rusya’da rejimin arkasında yerini almış durumda.

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Geriye ne kaldı?

İran ve Türkiye.

Geldiğimiz noktada rejim ile çatışıyoruz. İdlib’de askeri tahkimat yapıyoruz. Rejimi tehdit etmiş durumdayız. Böylece İran’ı tedirgin ettik. Rusya ile konuşuyoruz. ABD, sırtımızı sıvazlamaya başladı. Rejime parmak sallıyoruz. Manzara bu. Sorumuz da şu: Haklılığı haksızlığı boş verin. Türkiye nasıl mutlu sona erecek?

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Ahmet Gürsoy’un yazısı