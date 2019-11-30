Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Türkiye operasyon alanına dönmüş haberimiz yokmuş

Bahçeli, “Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor” dedi.

Ne demek bu?

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Birileri Türkiye’de ana muhalefet üzerinde istediği zaman, istediği gibi proje yapıyor, sonra da yaptığı projeyi uyguluyor ve başarılı oluyor demek.

Peki böyle bir durumda, devlet ne yapıyor?

Devleti yönetenler ne iş yapıyor?

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Türkiye’de birileri siyaseti istediği gibi biçimlendiriyor, ülkenin siyasal düzenine yön veriyor onlar da seyir mi ediyor? Değilse, devletin kurumları bunu görmezden mi geliyor?

Eğer öyle ise vay halimize.

Türkiye, operasyon alanına dönmüş de haberimiz yokmuş.

Bugün CHP’ye yarın başkasına.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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