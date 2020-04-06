Ahmet Gürsoy: Tekalif-i Milliye ile hiçbir şey kıyaslanamaz

Dikkatinizi çekerim: Alıp da vermemek üzerine değil, borçlanarak alındı ne alındıysa. Dönemin yöneticileri; aldıkları don, gömlek ve gıda malzemelerinin tutarı ne ise yüzde 60’ını ödüyor, kalan yüzde 40’ını borç yazdırarak, karşılığında makbuz veriyordu. Nitekim zafer kazanıldıktan, ülke kurtulduktan sonra hepsini taksitle geri ödedi.

İşte Mustafa Kemal bu.

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Bu sebepledir ki, Tekalif-i Milliye ile hiçbir şey kıyaslanamaz. Çünkü hiçbir şey vatanın bizzat kendi kurtuluşuyla eşitlenemez.

Bu sebeple diyoruz ki, iktidarın yaptığı politikalar, zamanın ruhuna ışık tutacak örnek olayları önümüze koyuyor.

Bir şey daha: Atatürk’le de kimse kendini kıyaslayamaz. Kıyaslayabilmesi için bir imparatorluk sonrasında, dört bir yanı işgal edilmiş bir ülkeden, kurtuluş savaşı vererek galip gelmesi lazımdır ki, biz bakalım hangisi daha başarılı.

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Ahmet Gürsoy’un yazısı