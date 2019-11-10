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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Suriye’de içimizi rahatlatacak bir şey göremiyoruz

ABD, Suriye’den çekildikten sonra tekrar geri dönüp petrol kuyularının başında ne arıyor? Buralara neden el koyuyor? Çünkü o petrollerin bir kısmını tıpkı Barzani yönetiminde olduğu gibi yeni oluşturacağı Suriye özerk bölgesindekilere verecek. Hatta bugünden başladı bile. 

Yeni oluşumun masraflarını yine Suriye topraklarından çıkan ABD’nin kontrolündeki petrolle karşılıyor. Türkiye’deki yönetim “Kürt oluşumunu engelledik” diyor ama, gelişmeler öyle söylemiyor.

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Gelecekte içimizi rahatlatacak hiçbir şey göremiyoruz.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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