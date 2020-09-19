Ahmet Gürsoy: Salgında eğitim aksıyor; süre vardı değerlendiremediler

Eğitimin kalitesi,
Teknolojik yenilenme kapasitesi,
Kurumların rasyonel çalışması,
Hukuk düzeninin işlerliği ve
Toplumun kendi içinde barışık olması, hatta,
Özgürlüğün sağlayabileceği zihin açıklığı gibi alt faktörlerin tamamı eğitimle ilgili. (…)
Başka bir ifade ile “eğitimin kalitesi”, tüm öteki değişkenlerin belirleyicisi.
Korona süreciyle eğitim aksıyor. Yetkililer, halen daha “yapacağız, edeceğiz” diyorlar. Hâlbuki önlerinde epey zaman vardı. Toplumsal beklentiyi karşılayacak şekilde değerlendirmediler.