Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Salgında eğitim aksıyor; süre vardı değerlendiremediler

Eğitimin kalitesi,

Teknolojik yenilenme kapasitesi,

Reklam

Kurumların rasyonel çalışması,

Hukuk düzeninin işlerliği ve

Toplumun kendi içinde barışık olması, hatta,

Özgürlüğün sağlayabileceği zihin açıklığı gibi alt faktörlerin tamamı eğitimle ilgili. (…)

Başka bir ifade ile “eğitimin kalitesi”, tüm öteki değişkenlerin belirleyicisi.

Korona süreciyle eğitim aksıyor. Yetkililer, halen daha “yapacağız, edeceğiz”  diyorlar. Hâlbuki önlerinde epey zaman vardı. Toplumsal beklentiyi karşılayacak şekilde değerlendirmediler.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

SON HABERLER

Selahattin Demirtaş’ın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisi üzerine…

Yazılara başladığım gün T24’te Selahattin Demirtaş’ın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ilişkin bir makalesi yayınlandı. Yine, Gazete Duvar’da kürsüdaşım sevgili Dinçer Demirkent ‘sistem ve kuruluş’ tartışması başlattı. Demirkent’in yazdıklarından, ilerleyen bölümlerde yararlanacağım. Şimdi Selahattin Demirtaş’ın önerisini anlatmak istiyorum. Bu arada başka parti ya da siyasetçilerin önerisi olursa, onları da tartışmaya çalışacağım.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...