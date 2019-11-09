Ahmet Gürsoy: PKK/PYD uzantıları tam olarak çekilmedi, sonuç belli gene aldatıldık

Gene oyuna getirildik. Nereden biliyorum: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından.
Ne diyor: “ABD ve Rusya verdikleri sözde durmadı”
Yani?
PKK/PYD uzantıları tam olarak çekilmedi.
Öyle ise?
Sonuç belli gene aldatıldık.
Yaramazlara biraz batar!
Gene oyuna getirildik. Nereden biliyorum: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından.
Ne diyor: “ABD ve Rusya verdikleri sözde durmadı”
Yani?
PKK/PYD uzantıları tam olarak çekilmedi.
Öyle ise?
Sonuç belli gene aldatıldık.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da tarihi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) de içerisinde bulunduğu 117 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasını sağlayan planları onaylayarak askıya çıkardı.
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) başta olmak üzere çocuk ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri ilçeye gitti. 12 milletvekili, Rabia Naz’ın anne- babasıyla görüştü. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı tespit edildiği ortaya çıktı.
Türk ve Rus askerleri, Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarındaki üçüncü ortak kara devriyesi tamamladı.
Erdoğan bir yandan tüm dünyaya karşı savaşan kahraman kostümünü giymek, öte yandan da ‘business as usual’ yani hiç bir şey yokmuş gibi işleri sürdürmek istiyor. Yani biz devamlı bağırıp çağıralım, her istediğimize çatalım bulaşalım ama herkes bize katlansın…
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Barış Pınarı Harekatını konuşacaklarını söyledi.