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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: PKK/PYD uzantıları tam olarak çekilmedi, sonuç belli gene aldatıldık

Gene oyuna getirildik. Nereden biliyorum: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından.

Ne diyor: “ABD ve Rusya verdikleri sözde durmadı”

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Yani?

PKK/PYD uzantıları tam olarak çekilmedi.

Öyle ise?

Sonuç belli gene aldatıldık.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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