Ahmet Gürsoy: Partiler kuruluyorsa, demokrasi yaşıyor, diri ve dinamik demektir

Demokrasinin hukuk kadar önemli olan bir diğer garantisi de halkın rejimden umudunu kesmemesidir. Bunun yolu da demokrasinin çözüm üretmesi, alternatif ortaya koymasıdır. Dolayısı ile partiler kuruluyorsa, demokrasi yaşıyor, diri ve dinamik demektir.

Çünkü dinamizmin kaynağı, eylemdir. Siyasal eylem, parti kurmak, yeni fikir üretmek, belirli bir siyasal projeyle topluma teklifte bulunmamakla olur.

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Bu sebeple Davutoğlu’nun Gelecek Partisi, siyasete ister istemez renk katacaktır. Ama, onu benimseyip benimsememe, inandırıcı bulup bulmamak ayrı bir konu. Benim söylemeye çalıştığım genel siyaset açısından böyledir.

Ahmet Gürsoy’un yazısı