Ahmet Gürsoy: Muhalefetin nefes almasını bile izne bağlayacaklar

Yakında muhalefetin nefes almasını belli izne bağlayacaklar. Özellikle Koronavirüs olayı ile birlikte Türkiye, siyasi yasaklar dönemine girdi.

Sanki örtülü bir sıkı yönetim ile karşı karşıyayız.

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Siyasal iktidarın sağlık sorunları sebebiyle ortaya çıkan özel durumu kullanarak, Türkiye demokrasisine ve yerel yönetimlere getirdiği sınırlama, aslında halkın seçimle işbaşına getirdiği yerel yönetimin gücünü etkisizleştirerek halkı cezalandırma yöntemi olarak da düşünülebilir. Nasıl yorumlanırsa yorumlansın, Türkiye’de yerel yönetimler ve bağlı olarak demokrasi, eş zamanlı olarak hukuk düzeni, zorlamalarla karşı karşıyadır.

Ahmet Gürsoy’un yazısı