Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Kandil yok oldu mu, elinde halkı kendisine yönlendirecek siyasi malzeme kalmıyor

Varsayalım Kandil yok oldu.

Yine varsayalım, Şehitler hiç gelmiyor.

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Şimdi söyler misiniz? İktidar bloku geçtiğimiz ve önceki seçimlerde halkı ne ile korkutup da oy alacaktı? Hangi argümana yaslanacak da milletten oy isteyecek?

Kandil yok oldu mu, elinde halkı kendisine yönlendirecek siyasi malzeme  kalmıyor.

Demek ki neymiş?

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Şehit cenazelerinin varlığı siyaset yapanların bir kısmı için hem Kılıçdaroğlu’na saldırının meşrulaştırma gerekçesi ve hem de seçim yarışının önemli bir propaganda aracı olmuş oluyor.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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