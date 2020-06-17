Ahmet Gürsoy: İşçilerin istemediği, ‘Yapmayın’ diye feveran ettiği şeyleri neden yapıyorsunuz?

Dikkat edin şimdi. İktidar “dokunacağız” dedi ya, bütün avane hep birlikte “tabi dokunulmalı. İktidarımız ne diyorsa doğrudur” deyip başladılar halkı inandırmaya. Tamamlayıcı emeklilik bu. İyi de insanlara 60 yaşına kadar umut vermiyor. Şimdi işten atılanların garantisi ortadan kalkıyor. İşvereni zorunlu ödemeye tabi tutarken, yükü fona devrediyor. O fonda birikenlerin önemli bir kısmına işçi kesintileri oluşturuyor. İnsana sormazlar mı?

İşçilerin istemediği, “yapmayın” diye feveran ettiği şeyleri neden yapıyorsunuz?

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Ahmet Gürsoy’un yazısı