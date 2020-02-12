Ahmet Gürsoy: İktidarın değişmesi lazım

İsabetli isabetsiz anlık kararlar.

Ani politik değişmeler.

Reklam

Yetmezmiş gibi bir türlü çözülemeyen tarihsel hesaplaşmalar.

O da yetmezmiş gibi ülkenin toplumsal birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda bile, iktidarın muhaliflerini rakip saymak yerine düşmanlaştırması.

Medyanın çifte standartları ve bölünmüşlüğü yanında iktidara eklemlenerek, demokrasinin işleyişine katkı yapmak yerine iktidardan taraf olarak, aksaklıkları görmezden gelmesi vs. hepsi Türkiye’nin gelişmesinin, büyümesinin ve huzursuzluğunun temel sebebidir.

Türkiye’nin mevcut durumunu düzlüğe çıkaracak güçlü bir hükümete ihtiyaç var.

Ahmet Gürsoy’un yazısı