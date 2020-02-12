Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: İktidarın değişmesi lazım

İsabetli isabetsiz anlık kararlar.

Ani politik değişmeler.

Reklam

Yetmezmiş gibi bir türlü çözülemeyen tarihsel hesaplaşmalar.

O da yetmezmiş gibi ülkenin toplumsal birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda bile, iktidarın muhaliflerini rakip saymak yerine düşmanlaştırması.

Medyanın çifte standartları ve bölünmüşlüğü yanında iktidara eklemlenerek, demokrasinin işleyişine katkı yapmak yerine iktidardan taraf olarak, aksaklıkları görmezden gelmesi vs. hepsi Türkiye’nin gelişmesinin, büyümesinin ve huzursuzluğunun temel sebebidir.

Türkiye’nin mevcut durumunu düzlüğe çıkaracak güçlü bir hükümete ihtiyaç var.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Devletin kozmik odasının bir kişinin talimatıyla FETÖ’ye açıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla açıldı” diyerek, “Devletin kozmik odasını açtırmak vatan hainliği değil midir” sorusunu yöneltti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...