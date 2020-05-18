Ahmet Gürsoy: Huzuru ve adil yönetimi özledik

İnsanları ayırmadan, kayırmadan adil bir yönetimi özledik… Zihnimizi her Allah’ın günü siyasete boğmadan, gündelik işlerimizle uğraşıp, gelecek hayalleri kuracağımız, hepimizi mutlu edecek bir ekonomi düzenini özledik.

İşimize gücümüze odaklanıp, yarının planlarını yaparken kafalarımızın rahat olması lazım değil midir?

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Öyledir, lakin benim ülkemde siyaset denilen çorbanın her zaman dibi tutuyor.İlla birileri ötekini ezme planları yapacak, ayak oyunları olacak, hiç bitmeyen, yenilgi kabullenmeyen bir iktidar hırsı ayakta duracak.

Ahmet Gürsoy’un yazısı