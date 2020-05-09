Ahmet Gürsoy: Hiç geçmediğimiz köprüye bunun için para ödüyoruz

Devlet borçlanmasının dışında İngiliz bankalarına yılda kaç milyar dolar ödüyoruz, bilen söylesin. Hem devlet garantili yatırımlar, hem devlet borçlanması ve hem de yabancı bankaların ülkemizden yaptığı zahmetsiz kârlar ile herbirimiz İngiltere’ye çalışmıyor muyuz?

Evet çalışıyoruz.

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Hiç geçmediğimiz köprüye bunun için para ödüyoruz. Hiç geçmediğimiz köprü ile ilgili sorunlar çıktığında mahkemesi bu sebeple İngiltere’de.

O sebeple İngiliz yurttaşı bizden zengin.

Benim asgari ücretlim 4.5 milyonken onunki bir milyon bile değil. Orada kişi başına düşen milli gelir payı benimkinin 5-6 katı.

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Lâfa geldi mi İngilizlerle cephe cephe savaşan, kapitülasyonları kaldıran Mustafa Kemal ‘İngilizci’ oluyor, ama beyefendiler milliyetçi oluyor.

Ahmet Gürsoy’un yazısı