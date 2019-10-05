Ahmet Gürsoy: Hani siz, dünyanın en mükemmel sistemini kurmuştunuz?

AKP’nin, iktidara geldiği günden bu tarafa yaptığı uygulamalara bakıldığında bir operasyon partisi gibi işlev üstlendiği görülüyor. 17 yıllık iktidarları sürecinde devletin askeri, mülki, hukuki sistemleri operasyonla (toplum mühendisliği) ile karşı karşıya kaldı.. Geldiğimiz noktada, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin getirenleri mutlu etmediği görülüyor.

“Yüzde 40+1’le cumhurbaşkanı seçilsin..” seslenişi AKP’li eski bakandan geldi.

Reklam

Bu durumda bize de sormak düşüyor: Niye 40+1 kardeşim? Hani siz, dünyanın en mükemmel, en hızlı karar alan, eski Türkiye’nin koalisyonlarına son veren, Türkiye’yi hızla kalkındıracak bir sistem getirmiş kurmuştunuz?

Ahmet Gürsoy’ın yazısı