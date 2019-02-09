Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Gerileyen, taviz veren, değerlerinden kendini uzaklaştıran bir MHP

Özellikle AKP iktidarıyla anayasaya, yasalara ve hukuka tam uyum konusunda bizzat kendileri başlı başına sorun haline geldiğinden kronik bir Türkiye hali devam etmektedir.

Olağandışı durumu, olması gerekenden sapma kabul ederek olağanlaştırma mücadelesi gerekirken, eleştiren MHP’den, kabullenen MHP’ye doğru bir siyasal kayma yaşanarak durum daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Bu sayede olması gerekenden sapan siyaset bloku güç kayıp etmiştir. Çünkü MHP, olağanlaştırma tarafında iken, olağanı bozan, saptıran ve karmaşayı yaratan tarafta yer alarak saf değiştirmiştir.

Reklam

Her millî konuda tavır alması gerektiği halde ‘çekimser’ pozisyona hizalanarak, sonuç alma yerine gerileyen, taviz veren, değerlerinden kendini uzaklaştıran bir MHP ortaya çıkmasının nedeni budur.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

Reklam

SON HABERLER

Ne okusak: Üç kitap önerisi

[email protected] Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta üç kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar. İyilik Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...