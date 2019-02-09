Ahmet Gürsoy: Gerileyen, taviz veren, değerlerinden kendini uzaklaştıran bir MHP

Özellikle AKP iktidarıyla anayasaya, yasalara ve hukuka tam uyum konusunda bizzat kendileri başlı başına sorun haline geldiğinden kronik bir Türkiye hali devam etmektedir.

Olağandışı durumu, olması gerekenden sapma kabul ederek olağanlaştırma mücadelesi gerekirken, eleştiren MHP’den, kabullenen MHP’ye doğru bir siyasal kayma yaşanarak durum daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Bu sayede olması gerekenden sapan siyaset bloku güç kayıp etmiştir. Çünkü MHP, olağanlaştırma tarafında iken, olağanı bozan, saptıran ve karmaşayı yaratan tarafta yer alarak saf değiştirmiştir.

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Her millî konuda tavır alması gerektiği halde ‘çekimser’ pozisyona hizalanarak, sonuç alma yerine gerileyen, taviz veren, değerlerinden kendini uzaklaştıran bir MHP ortaya çıkmasının nedeni budur.

Ahmet Gürsoy’un yazısı