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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: ‘FETÖ’yle kol kola yol aldık’tan sonra sarfedilen sözler daha önemli

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, canlı yayında ‘FETÖ’yle kol kola yol aldık’ dedi.

Bu itirafa şaşıran var mı bilmiyorum.

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Ayvalı’ya bu laflarından dolayı kızıyorlar. Lakin boşuna. Çünkü uygulamalar bunun böyle olduğunun göstergesi zaten.

BANK Asya’nın açılış törenlerinden, Türkçe Olimpiyatlarına kadar birçok resmi gayrı resmi tören video kayıtlarında var. Birlikte yapılan etkinlikler o dönemin haber bültenlerinde herkese duyuruldu. Dolayısı ile Mahir Ünal’ın yardımcısı kişinin ‘FETÖ’yle kol kola yol aldık’ demesi değil önemli olan. Sonraki sözleri çok daha önemli.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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