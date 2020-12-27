Ahmet Gürsoy: Dinin dili Arapça değildir

Allah ilk muhatap toplumla kendi dilinde konuşmaktadır. Bundan daha doğal ne olabilir? Bu dinin dilinin ne olduğunu değil, muhatabın dilinin ne olduğunu gösterir.

Ulema taifesi önce bunu anlasa iyi olur. Sonra da şunu anlamalıdır: Dinin dili evrenseldir. Ve dinin dili, bir üst dildir. İlahi hitap, Tanrı kelamıdır. Özeldir, biriciktir.

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Ulema taifesi, daha Allah’ı anlamamış. Dinin dilini sıradanlaştırarak, Arapça’yla sınırlandırıyor. Böylece Allah’ı/Tanrı’yı, Araplar dışında geriye kalan insanlarla konuşamaz, muhatap olamaz hale getiriyor. Bu taife, önce kendi zihnini berraklaştırsın.

Ağzından çıkanları kulakları duysun.

Bir daha söylüyorum: Dinin dili Allah’ın dilidir. Üst dildir. Biriciktir, özeldir ve evrenseldir. Vahiy ise, muhatap topluma anlatıldığı için, bu üst ve biricik dilin Arapça ile izahıdır.

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Ben Arapça ile izah edilen vahiyi, kendi dilim Türkçeye, bir başka toplum kendi dili Fransızca’ya, Rusça’ya vd. çevirerek okur ve anlarız.

Bunun için ulemanın aklına ihtiyacımız yoktur. VI. Yüzyılda sıradan bir bedevi okur yazarın anladığı Kur’an’ı bu devirde akıl sağlığı yerinde olan herkes anlar. Kimse endişe etmesin.

Ahmet Gürsoy’un yazısı