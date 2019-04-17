Ahmet Gürsoy: Devlet imkanlarıyla oy kazanmak da ‘murdarlık’ sorunudur

Devlet imkânlarını seçimde oy kazanmak için kendi çıkarına kullanmak ahlaki bir sorun olduğu kadar da bir ‘murdarlık’ sorunudur. Niye öyledir? Çünkü kirlidir. Doğası gereği bütün ‘pis işler’, ister istemez kirli yeni ‘murdardır’ zaten.

Hatırlayın.. Olağan değil, olması gereken de değil, bilerek ve düşünülerek toplu seçmen kaydırma işi ne zaman başladı benim ülkemde? Ne zaman gazetelerde muhalefetin çığlığına dönüştü? Hah! İşte tam da oradan başladı kirli siyaset..

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Açın geriye doğru gazete sayfalarını, bakın göreceksiniz. Siyaset seçim rüşvetiyle, seçmen kaydırmalarla kirlendikçe, iktidardan ses çıkmamıştır. Lakin ne zaman keser dönmüş, ister istemez keserle beraber sap da döndüğünden işler karışmış ve nihayet itiraf, üst perdeden gelmiştir: “Seçimler murdar oldu!”

Ha şunu bileydiniz..

Ahmet Gürsoy’un yazısı