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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Devlet iktidarını elinde bulunduranlar artık isteseler de muhaliflerini öldüremiyor

Bilimsel anlamda saldırganlık, psikololojik bir sorundur. Nevrotik kişilik bozukluğunun sonucudur. Sağlıklı insanlar ve kişilikler saldırgan değildir.

Eğer siyasal olarak rakibinizi yenecek, onun üstesinden gelecek bir görüşünüz yoksa tıkanmışsanız ve gittikçe de geriliyorsanız, bir de nevrotik kişilik yapınız varsa saldırırsınız. Kendiniz saldıramazsanız, başkasına  saldırtırsınız.         

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Günümüzde, halkın tabiri ile “Dünya küçüldü. Her şey inceldi.” 1948’den bu tarafa “insan hakları evrensel kuralları” var. Dünya, eskisi gibi değil. Devlet iktidarını elinde bulunduranlar, geçmişte olduğu gibi artık isteseler de (bırakın kardeşlerini) muhaliflerini öldüremiyor.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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