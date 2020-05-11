Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Corona virüsü başlamadan ekonomik krize girmiştik

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum iyiye doğru gitmiyor. Diyeceksiniz ki, dünya böyle değil mi?

Evet, her ülkede ekonomik bir durgunluk ister istemez yaşandı ve yaşanıyor. Ancak bizim durumumuz onlardan özellikle de gelişmiş ülkelerden farklı.

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Biz, koronavirüs olayı başlamazdan evvel, ekonomik krizin içine doğru yönelmiştik. Salgın bitince ekonomileri iyi olan bütün ülkeler kendilerini çabuk toplayacaklar, ancak bizim için aynısını söyleyemeyiz.

İşte bu ahval ve şartları bilen ve gören iktidar, bir taraftan durumu düzlüğe çıkarmak için çaba gösterse de, diğer taraftan iktidarı kaybetmenin endişesini yaşıyor.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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