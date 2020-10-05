Ahmet Gürsoy: Beğensek de beğenmesek de, bir ‘kayıp kuşak’ geliyor

Beğensek de beğenmesek de, bir ‘kayıp kuşak’ geliyor. Dolardan ve korona virüsünden daha büyük zarar demek bu.

İşte bunun için eğitim demek, ‘gelecek’ demektir. Nitelikli doktorları içinde bulunduğumuz süreçte nasıl yetiştiriyoruz? Biri açıklasın bize. İnternetten mi yetiştiriyoruz? Ödev vererek mi sınıf geçsin diyoruz?

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Aynı şey mühendisler için de geçerli.. Şimdi bana kim, “uzaktan eğitimle, yüz yüze eğitim niteliğinde/kalitesinde; elektrik, makine, atom, uçak mühendisi yetiştirdik, inanmayan gelsin baksın” diyebilir?

Aynı soruyu bütün branşlar ve uzmanlık alanları için de sorabilirsiniz.

Ahmet Gürsoy’un yazısı