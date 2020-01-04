Ahmet Gürsoy: AKP şahsi kırgınlıklarını devlet politikası haline getirdi

Libya’nın iç savaşında Türkiye’nin taraf olması, mantıklı görülmüyor. Ayrıca, bu çatışmanın sonunun nereye varacağı belli değil. Dolayısı ile meselenin iktidar-muhalefet arasında oylama öncesi inandırıcılığı sağlanamamış. Bu da siyasal güven eksikliğine neden oluyor. Böylece “Deniz Yetki Anlaşmasını” onaylayan muhalefet, sıra asker göndermeye gelince itiraz etti.

Burada asıl tartışılması gereken yan, iktidarın öteden beri uygulayıp bugüne taşıdığı Orta Doğu siyasetidir. Türkiye’deki AKP iktidarları, şahsi kırgınlık ve küskünlüklerini devlet politikası haline getirdiler.

Reklam

Ahmet Gürsoy’un yazısı