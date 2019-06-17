Ahmet Gürsoy: AKP, parti örgütleri dâhil, kampanya korusu yanlış strateji üzerinde yürüdü

İstanbul seçimlerine AKP, parti örgütleri dâhil, kampanya korusu yanlış strateji üzerinde yürüdü ve halen daha yürümektedir. Seçimler iptal edilmeden de edildikten sonra da yanlış kampanya sürüyor.

Düşünsenize İmamoğlu için halen daha “Yunan” diyecek kadar sapırtmış AKP’li il başkanları var.

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AKP iktidara geldiği günden bu tarafa iç milli hassasiyetlere acımasızca vurmaktan çekinmiyor. İktidarın ilk yıllarından itibaren “mozaik” demekle işe başladılar, halen daha “40 etnik grup”la devam ettiler, sonra “Alevî-Sünnî” ayrımına gönderme yaptılar; şimdi de “Yunan” diyerek yola devam ediyorlar.

Ahmet Gürsoy’ın yazısı