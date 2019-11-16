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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: ABD-Türkiye görüşmelerinde henüz kazanan taraf yok     

Her şey ortada. Çok lafa lüzum yok. Türkiye-ABD ilişkilerinin sonuç bildirgesinde öne çıkan cümleler, yapılan görüşmenin başarı ya da başarısızlığını açıklıyor.

Nedir bu cümle?

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“Yeni bir sayfa açıyoruz…”

Türkiye, ABD ile açabildi mi belli değil. Ama ‘yeni bir sayfa açma‘ cümlesi bir olumsuzluğun ümidini anlatıyor. ‘Yeniye’ ihtiyaç duyuyorsanız, eskisi işe yaramıyor, bozuk demektir. Görüşmelerde sonuç daha ilerisine değil de sadece o noktaya kadar gelmişse, demek ki ihtilaflar çözülmemiş. Öyle ise sonuç belli değil mi?

ABD-Türkiye görüşmelerinde henüz kazanan taraf yok.             

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Nitekim şu soruya verilecek cevaplar durumu ortaya koyacaktır: ABD-Türkiye hangi konuda uzlaştı?

Gündemin en önemli sorunu olarak öne çıkan S-400’lerde anlaşma sağlandı mı?

Hayır sağlanamadı. Hatta Türkiye tarafı Erdoğan’ın ağzından “vazgeçmemiz mümkün değil” dedi.

ABD tarafı, “bizimle misiniz, değil misiniz” ayrımını öne sürdü.

Cevap istedi.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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