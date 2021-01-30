Ahmet Gürsoy: 19 yıldır iktidarda olan AKP, Z kuşağından korkmalıdır

Siyaset erbabı, ‘Z kuşağının’ farklı olacağını söylüyor. Değişik kararlar alabileceğini belirtiyor.

Doğru.

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Çünkü herkes, ne yaptığını biliyor ve yarattığı yıkımın faturasını kime ödeteceğinin farkında. 19 yıldır iktidarda olan AKP, ‘Z Kuşağından’ korkmalıdır. Her ne kadar ailesinin devamı olarak bir kısım gençler, tıpkı ailesi gibi AKP’ye oy verecekse de önemli bir kısmı kendilerine yapılan büyük kıyımın farkındadır.

‘Z kuşağının’ üniversitelileri dahil torpili olmayanların hepsi işsiz.

‘Z Kuşağının’ gelecek umudunu çalmışlar.

Ahmet Gürsoy’un yazısı